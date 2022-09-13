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Общество13 сентября 2022 10:07

Жители Таганрога получили фейковые рассылки об отключении воды

Ложная информация появилась в социальных сетях и мессенджерах
Лейла МИРИШОВА
Ложные сообщения утром 13 сентября.

Ложные сообщения утром 13 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге тысячи горожан получили фейковые рассылки об отключении воды. Ложные сообщения начали распространяться в социальных сетях и мессенджерах утром 13 сентября.

В них было указано, что якобы отключение начнутся с 21 сентября в связи с масштабными ремонтными работами на очистных сооружениях.

В МУП «Управление «Водоканал» сообщили, что она не соответствует действительности.

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