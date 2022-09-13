Жители Таганрога получили фейковые рассылки об отключении воды

Ложные сообщения утром 13 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге тысячи горожан получили фейковые рассылки об отключении воды. Ложные сообщения начали распространяться в социальных сетях и мессенджерах утром 13 сентября.
В них было указано, что якобы отключение начнутся с 21 сентября в связи с масштабными ремонтными работами на очистных сооружениях.
В МУП «Управление «Водоканал» сообщили, что она не соответствует действительности.
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