Жители Таганрога получили фейковые рассылки об отключении воды

Ложные сообщения утром 13 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге тысячи горожан получили фейковые рассылки об отключении воды. Ложные сообщения начали распространяться в социальных сетях и мессенджерах утром 13 сентября.

В них было указано, что якобы отключение начнутся с 21 сентября в связи с масштабными ремонтными работами на очистных сооружениях.

В МУП «Управление «Водоканал» сообщили, что она не соответствует действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фейки» - понять нельзя принять: Ростовские эксперты рассказали, как создать иммунитет к дезинформации и обману

Как понять — ложь или правда?

(Подробности)