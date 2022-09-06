«Фейки» - понять нельзя принять: Ростовские эксперты рассказали, как создать иммунитет к дезинформации и обману

Любому пользователю нужно научиться отличать правду от лжи в Сети. Фото: Анастасия Осипова

Полгода назад многие неожиданно для себя оказались в потоке фейков и дезинформации. Кто-то поверил многочисленному липовому контенту. Кто-то, достав веник и совок, стал усердно убирать информационный мусор. Кто-то, смахнув слезу на прощание, удалил себя из социальных сетей.

Если набрать в поисковой строке «Как отличить фейк...», алгоритм предложит несколько популярных продолжений фразы. Они показательны: «...от правды», «...от настоящей новости», «...от оригинала». Пользователи, включив критичность, стали искать различные способы фильтрации получаемого контента.

КОМУ ВЫГОДНО?

- Задача авторов фейков - сформировать негативное отношение к каким-либо фактам или событиям, зачастую и дискредитация деятельности государственных органов, - говорит Игорь Березин, следователь из Ростова-на-Дону с 30-летний стажем, кандидат психологических наук. - Общественная опасность связана с тем, что распространение такой информации может спровоцировать страхи, панические атаки и, как результат, к примеру, привести к повышению цен на продукты питания. Все мы уже стали свидетелями информационной войны, в которую активно вовлекают блогеров, пользователей социальных сетей. Ни к чему хорошему обман привести не может.

Как понять — ложь или правда?

Есть ряд несложных действий, которые помогут фейкам «посыпаться на косвенных уликах». Липовые сообщения отличаются шокирующими заголовками и яркими фотографиями, потому что автору нужна вовлеченность - максимальное количество лайков и комментариев пользователей. Зачастую у автора проблемы с грамотностью и формулировками.

За последние полгода почти 40 дончан были оштрафованы за распространение фейков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если есть хоть малейшее подозрение, но нет времени - закрывайте сообщение. Есть время — проведите собственное небольшое расследование. Надо поискать первоначальный источник информации. Это можно сделать за то же время, за которое вы читаете это предложение. То есть очень быстро.

Не нашли? Посмотрите в топе федеральных и региональных новостей: какие еще СМИ дали похожее сообщение, отметив дату публикации.

- Осознание некого обмана пришло как по «щелчку в 3.15» (это популярная фраза из тик-тока – авт.), - признается ростовский психолог Елена Новоперская, к которой «КП - Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием, а получила историю собственного опыта. - Читала в ныне запрещенной социальной сети странную новость о том, какие россияне не очень хорошие люди. Смотрю на логотип СМИ - известное наше ТВ. Через день опять похожая ситуация. Было время - залезла на страницу СМИ, начинаю прокручивать вниз и понимаю - это липа. Страница создана несколько дней назад. Даже немного разозлилась от осознания того, что почти поверила. С тех пор фильтрую все, что приходит из незнакомых групп и сообществ.

Еще один проверенный способ определения фейка - подписаться в соцсетях или мессенджере на специализированные группы, где команды специалистов развенчивают липовый контент, подробно разбирая, как и из чего дезинформаторы «сложили» сообщение. Очень познавательно с точки зрения понимания масштаба фантазий и инструментов дезинформаторов.

ОСОБЫЙ ИММУНИТЕТ

Доцент кафедры образования и педагогических наук ЮФУ Николай Фокин считает, что противостоять фейкам можно. Для этого требуется сформировать критическое мышление и особый «иммунитет».

Незнание закона не освобождает от ответственности авторов лживых сообщений. Фото: Анастасия Осипова

- Риторический вопрос: почему люди, к сожалению, не только молодое поколение, верят недостоверной информации? - отмечает кандидат педагогических наук. - Потому что, зачастую, эти фейки для них – главный (иногда и единственный) источник информации. Мудрость прошлого: «Страшен не тот, кто книг не читал, а тот, кто прочитал только одну».

Эксперт считает, если человек хорошо знает историю своей Родины, понимает причины и предпосылки событий, а также необходимость тех или иных действий, предпринимаемых государством, то «продукты» информационной войны по отношению к нему — бесполезны.

- Пользователя сети, знающего историю Великой Отечественной войны, можно ли убедить в том, что фашизм победили США, Великобритания и прочие в одиночку? Конечно, нет! - подчеркивает Николай Фокин. - Своим существованием половина государств земного шара обязаны Российской Империи или СССР. Человек, знающий это, никогда не будет всерьез воспринимать враждебные реляции типа: «СССР - империя зла», «РФ - террористическое государство» и тому подобное. Здесь можно массу примеров привести. Закончу мудростью: «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» или «Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов».

Человек ищущий и любознательный, у которого имеются четкие принципы, будет минимально подвержен влиянию информационных атак.

СНАЧАЛА ЧИТАТЬ – ПОТОМ РЕПОСТИТЬ

Еще одна опасность – распространение фейков, которые содержат материалы экстремистского и террористического характера. Почти всегда последствие – возбуждение уголовного дела.

Часто люди, невнимательно читая посты, ставят им лайки, а сами приносят выгоду их авторам. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- В сети Интернет размещен список запрещенных экстремистских материалов, утвержденный Министерством Юстиции РФ, с которым стоит ознакомиться каждому активному пользователю с целью обезопасить себя от возможных необдуманных действий и необдуманных публикаций, которые могут в дальнейшем повлечь привлечение к уголовной ответственности, - советует Лилиана Кабалина, инспектор контрольно-следственного отдела Следственного управления СК России по Ростовской области. - Не стоит забывать, что незнание закона не освобождает от ответственности, а доводы «я не знал, что эта аудио-, видеозапись запрещены» не будут состоятельны.

В следкоме подчеркивают, что факт единичного репоста записи с запрещенным контентом не всегда будет образовывать в действиях человека состав какого-либо преступления. Каждую ситуацию рассматривают исключительно в совокупности определенных факторов. К примеру, пользователя отметили в публикации, а он не обратил внимание и лайкнул, разместив на своей странице. А уже потом оказалось – липовая новость, да еще с запрещенными призывами. Другое дело, когда вся страница в соцсети - фейки, да запрещенный контент.

ВАЖНО!

- С 2020 года у нас действуют нормы законодательства, направленные на противодействие распространения ложной информации, - отмечает кандидат юридических наук, доцент кафедры правовой медицины Александр Петренко. - Предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

Вместе с юристом «Комсомолка» составила перечень норм, который должен знать каждый пользователь Сети.

Административное наказание:

- Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и др.

Статья 13.15. КоАП РФ

Штраф:

на граждан - до 100 тысяч рублей;

на должностных лиц - до 200 тысяч рублей;

на юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

- Распространение, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и так далее, либо повторное совершение административного правонарушения

Статья 13.15. КоАП РФ

Штраф:

на граждан - до 300 тысяч рублей;

на должностных лиц - до 600 тысяч рублей;

на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

Уголовная ответственность:

- Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств

Статья 207.1 УК РФ

Одно из возможных наказаний:

Штраф - от до 700 тысяч рублей

Ограничение свободы на срок до 3 лет.

- Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия

Статья 207.2 УК РФ

Одно из возможных наказаний:

Штраф - до 2 миллионов рублей,

Лишение свободы на срок до 5 лет.

- Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации и призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.

1. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий

Статья 207.3 УК РФ

Одно из возможных наказаний:

Штраф - до 5 миллионов рублей,

Лишение свободы на срок до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О фейках, лжеминированиях и кто за этим стоит, рассказала декан юрфака ростовского вуза Елена Пащенко

Как противостоять террористической угрозе в современных условиях, рассказала ученый из Ростова (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За полгода в Ростовской области 37 дончан наказали за фейки

Они распространяли ложную информацию о Вооруженных силах РФ (подробнее)