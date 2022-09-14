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Общество14 сентября 2022 4:00

В Красном Сулине отремонтируют площадку от Аллеи Героев мемориала "Победа"

На это потратят более 832 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Красном Сулине отремонтируют площадку от Аллеи Героев мемориала "Победа".

В Красном Сулине отремонтируют площадку от Аллеи Героев мемориала "Победа".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Красный Сулин запланировали отремонтировать площадку от Аллеи Героев мемориала "Победа". На это будет потрачено более 832 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 19 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется капитальным ремонтом площадки от Аллеи Героев мемориала «Победа» воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он находится в Ростовской области в городе Красный Сулин на улице Культуры.

Финансирование будет осуществляться межпоселенческим красносулинским районным Дворцом культуры. Все работы необходимо выполнить в течение 67 дней с момента заключения контракта.

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