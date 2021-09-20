В Ростове запланировали отремонтировать дорогу в переулке Санаторном

В Ростове отремонтируют переулок Санаторный Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчане пожаловались главе города Алексею Логвиненко на плохое состояние дороги в пер. Санаторном.

Стоит отметить, что дорога находится в собственности города, но на данный момент у нее грунтовое покрытие. Власти оперативно отреагировали на жалобы местных жителей. Сейчас уже выполнены замеры улицы и на основании их выполнен сметный расчет и определена общая стоимость работ. На укладку асфальта понадобится более трех миллионов рублей.

- Вопрос о выделении бюджетных средств на перевод пер. Санаторный из грунтового покрытия в асфальтобетонное вынесем для рассмотрения на заседание Ростовской-на-Дону городской Думы уже в октябре. Проведение работ запланируем на 2022 год, - сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в свое аккаунте в соцсети Инстаграм.

Сейчас для ростовчан приняли лишь временные меры. Но глава города пообещал, что к 1 октября будет выделено необходимое количество материалов для укладки асфальта. А чуть позже улицу отсыпят фалом.

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Работы по ремонту начнутся в апреле предстоящего года.