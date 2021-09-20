На ремонт улицы Самшитовой будет потрачено более 30 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют улицу Самшитовую Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донской столицы заявили о том, что в городе планируется масштабный ремонт дорог. В связи с этим принято решение заменить дорожное покрытие на улице Самшитовой. На эти нужды планируется потратить более 30 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Желающие смогут подать заявку на участие в тендере до 12 октября. Выбранный победитель должен будет приступить к работе с 1 апреля будущего года. Ему будет предстоять заменить нижний и верхний слои дорожного покрытия, а затем нанести разметку.

Согласно опубликованной документации, окончание работ планируется на начало сентября 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 23 миллиона уйдет на ремонт улицы Мадояна.

Деньги будут выделены и городского бюджета.