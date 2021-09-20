В Ростове 23 миллиона уйдет на ремонт улицы Мадояна

В Ростове отремонтируют улицу Мадояна Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские власти приняли решение отремонтировать улицу Мадояна. На выполнение дорожных работ из городской казны будет выделено чуть более 23 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Заявку на участие в тендере участники могут подать до 12 октября. Победитель будет менять нижний и верхний слои дорожного покрытия. А по окончании укладки, нанесет разметку.

Работы будут идти от улицы Малаховской до Рабочей площади. Их планируется начать 1 апреля предстоящего года, а окончить к началу сентября.

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