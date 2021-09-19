В Ростове отремонтируют улицы Шеболдаева и Стадионную Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове будут отремонтированы две городских улицы. Речь идет об улицах Шеболдаева и Стадионной. На проведение ремонтных работ власти донской столицы запланировали выделить почти 41,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Тендер объявила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 октября. Выбранному подрядчику нужно будет заменить нижнее и верхнее покрытие, а затем нанести дорожную разметку.

Работы будут идти от площади Народного Ополчения до улицы Стадионной. Масштабный ремонт будет начат 1 апреля, а окончить его планируется 1 сентября 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ремонты улицы в микрорайоне Чкаловский власти потратят более 44,5 миллиона рублей.

Желающие смогут подать заявку на участие в конкурсе до 14 октября.