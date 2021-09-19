На ремонты улицы в микрорайоне Чкаловский власти потратят более 44,5 миллиона рублей

В Ростове отремонтируют улицу 50-летия Ростсельмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запланировали отремонтировать дорожное покрытие одной из улиц в микрорайоне Чкаловский. Речь идет об улице 50-летия Ростсельмаша. На проведение дорожных работ городские власти выделят более 44,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на ростовском портале Госуслуг.

Конкурс был объявлен дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие смогут подать заявку на участие не позднее 14 октября. Победитель должен будет сменить нижнее дорожное покрытие, затем благоустроить верхний асфальто-бетонный слой. По итогу также будет нанесена дорожная разметка.

Работы будут идти от площади Сито до улицы Страны Советов, а также от улицы Киргизской до улицы Вятской. Работы планируется начать 1 апреля 2022 года, а окончить к 1 сентября 2022 года.

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Масштабный ремонт планируется окончить к сентябрю 2022 года.