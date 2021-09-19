Городские власти потратят на ремонт проспекта Шолохова более 120 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют дорогу на проспекте Шолохова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские власти пообещали ростовчанам в будущем году провести масштабный ремонт еще одной улицы. Речь идет о проспекте Шолохова. Дорожные работы обойдутся городской казне более, чем в 120 миллионов рублей. Об этом сообщается на ростовском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Желающие принять участие в тендере могут подать свою заявку не позднее 11 октября. Согласно опубликованной документации, выбранному подрядчику необходимо будет привести в порядок нижний слой покрытия дороги, положить новый слой асфальто-бетонного покрытия и в самом конце нанести дорожную разметку.

Планируется приступить к работе в апреле предстоящего года и до сентября ремонт должен быть окончен. Отметим, работы будут вестись от проспекта Театрального, минуя мост через железнодорожные пути и далее по проспекту Шолохова.

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Работы начнутся в апреле 2022 года.