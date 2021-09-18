Масштабный ремонт проспекта Буденновского обойдется городской казне в 168 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют проспект Буденновский Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти донской столицы запланировали провести масштабный ремонт дорог на проспекте Буденновском. На выполнение всех видов работ будет выделено более 168 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госуслуг.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Желающие могут подать заявку на участие в нем до 11 октября. Выбранный подрядчик должен будет заменить нижний и верхний слоя асфальто-бетонного покрытия, а также нанести дорожную разметку. Согласно опубликованным документам, победитель конкурса должен будет приступить к работе в апреле 2022 года.

Работы будут вестись от улицы Нансена до улицы Темерницкой. Закончить их планируется в октябре 2022 года.

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Причиной для задержки стали проблемы с документами.