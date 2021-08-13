Ремонт улицы Станиславского будет окончен в 2022 году

Ремонт на Станиславского будет окончен в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице ремонт улицы Станиславского будет завершен только в следующем году. Об этом сообщает портал 1Rnd.

Причиной для задержки выполнения работ стали проблемы с документами для последнего участка магистрали, разворотного кольца трамваев в районе Центрального рынка. В связи с этим завершение работ в настоящее время намечено на 2022 год.

- Компания „Веление“ должна была еще два года назад отремонтировать кольцо и заменить рельсы. Однако этого не произошло, - говорится в сообщении.

Важно отметить, что с организацией был расторгнут контракт. Теперь возникли проблемы с тем, что не выполнена проектно-сметная документация. Когда именно завершится реализация проекта, пока неизвестно.

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