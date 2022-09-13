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Общество13 сентября 2022 14:49

В Новочеркасске цену на реконструкцию путепровода завысили на 53,2 млн рублей

Сейчас власти города предлагают за ремонт моста 655 млн рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Мост станет важным подготовительным этапом к строительству объездной дороги.

Мост станет важным подготовительным этапом к строительству объездной дороги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию путепровода через железную дорогу в Новочеркасске департамент ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска предлагает выполнить за 655 миллионов рублей. Конкурсная документация была опубликована на сайте госзакупок.

Во время первого аукциона стоимость ремонтных услуг была завышена на 53,2 миллиона и составляла 708 миллионов рублей. Тогда победителем стало предприятие «Ростовавтомост». К работам компания должна была приступить 5 сентября, но документы не прошли проверку отдела финконтроля, поскольку к конкурсной документации был также приложен расчет на 655 миллиона рублей. В итоге сделку признали недействительной.

Новый аукцион завершится 30 сентября. По условиям контракта, подрядчик должен начать строительство уже 10 октября и завершить до 30 ноября 2023 года. Мост станет важным подготовительным этапом к строительству объездной дороги, которая свяжет М-4 «Дон» с Промышленным районом города.

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