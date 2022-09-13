В Ростовской области наградили победителей премии «Народное признание»

Премия была присуждена в пяти номинациях жителям и коллективам, внесшим большой вклад в развитие донского края. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростовской области наградили победителей ежегодной премии «Народное признание», сообщает пресс-служба донского правительства.

Премия была присуждена в пяти номинациях жителям, внесшим большой вклад в развитие донского края. Так, победу в номинации «Призвание» одержал Александр Борщевский, 20 лет возглавляющий Сальский историко-краеведческий музей. В номинации «Партнерство» победили Анна Карасева, Галина Лоськова и Марина Канищева – члены «Союза молодежи и добровольцев Дона», которые оказывали гуманитарную помощь беженцам и вынужденным переселенцам.

В номинации «Первенство» больше всего голосов набрала директор лицея №50 при ДГТУ Наталья Желябина. Наибольшее количество голосов в номинации «Поступок» набрала семья из Целинского района. В номинация «Память» награда была присуждена первой на Дону женщине-комбайнеру, герою Социалистического Труда СССР – Нине Васильевне Переверзевой.

Победители получили эксклюзивные статуэтки, которые изготовили специально для премии «Народное признание» в Брянской области на Дятьковском хрустальном заводе.

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