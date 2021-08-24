В регионе подали 91 заявку на премию "Народное признание"

В Ростовской области пройдет премия "Народное признание" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области подали 91 заявку на премию «Народное признание». Имена конкурсантов и тех, кто предложил их кандидатуры, указаны на официальной странице премии.

Напомним, что это первая общественная премия, где сами жители Ростовской области выдвигают и выбирают тех, кто, по их мнению, достоин награды. Наибольшее количество подано в номинации «Призвание – донские профессионалы и трудовые династии». Второй по популярности у дончан номинацией стала «Партнерство – проекты донских активистов, добровольцев, волонтеров, меценатов и благотворителей». На премию в разделе «Поступок – донские герои – люди, совершившие отважные, благородные, добрые поступки, преодолевшие сложные жизненные ситуации» претендуют 18 человек, а в «Первенство – донские лидеры – персоны, команды, организации» - 15.

- Уже завтра в каждой номинации будут выбраны по пять участников, которые продолжат борьбу за победу. Проголосовать за кого-то из них жители Дона смогут с 25 августа по 10 сентября на официальной странице премии, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Присуждают эту премию всего раз в годпо пяти номинациям и вручается на торжественном собрании в день празднования годовщины образования Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принимает заявки на догазификацию.

Жителям Ростовской области бесплатно подведут газ до границ домовладений.