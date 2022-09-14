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Общество14 сентября 2022 7:09

Жители Ростовской области обратились к Василию Голубеву с просьбой отменить День города Ростова-на-Дону

По мнению жителей донской столицы, сейчас не совсем уместно давать праздничный салют
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вместо приглашенных из Москвы звезд ростовчане предложили перевести празднование Дня города «в патриотическое русло».

Вместо приглашенных из Москвы звезд ростовчане предложили перевести празднование Дня города «в патриотическое русло».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С предложением сократить число мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Ростова-на-Дону и направить сэкономленные деньги на поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине предложили Василию Голубеву жители Ростовской области.

Свои пожелания дончане оставили в комментариях под официальным поздравлением с 85-летием образования Ростовской области, которое глава региона опубликовал у себя в Телеграм. Под постом всего было размещено порядка 80 комментариев, в большинстве из них был призыв отменить День города Ростова-на-Дону.

- Давайте поддержим нашу Армию, отменим салюты и поможем им, - пишет один житель региона.

- Поддерживаю, лучше деньги от празднования - артистов и прочее - направить на всяческую поддержку воюющих ребят, - подтверждает идею второй комментатор. - А то на все люди собирают, и одежду, и обмундирование, и приборы разные.

Третий читатель Телеграм предлагает помочь вынужденным переселенцам.

- Здравствуйте Василий Юрьевич, может, мы не будем праздновать день города, а сэкономленные деньги направим на помощь беженцев и нашим солдатам? - предлагает житель Ростовской области. - Да и вообще, на фронте у людей под ногами земля плавится, а мы как ни в чем не бывало, будем праздновать. Я считаю, это неправильно, да и многие люди поймут, что не все так просто.

Большинство комментаторов оказались едины во мнении, что вместо приглашенных из Москвы звезд российской эстрады и дорогих салютов можно было бы перевести празднование «в патриотическое русло» или вовсе отменить.

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