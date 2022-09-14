Жители Ростовской области обратились к Василию Голубеву с просьбой отменить День города Ростова-на-Дону

Вместо приглашенных из Москвы звезд ростовчане предложили перевести празднование Дня города «в патриотическое русло». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С предложением сократить число мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Ростова-на-Дону и направить сэкономленные деньги на поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине предложили Василию Голубеву жители Ростовской области.

Свои пожелания дончане оставили в комментариях под официальным поздравлением с 85-летием образования Ростовской области, которое глава региона опубликовал у себя в Телеграм. Под постом всего было размещено порядка 80 комментариев, в большинстве из них был призыв отменить День города Ростова-на-Дону.

- Давайте поддержим нашу Армию, отменим салюты и поможем им, - пишет один житель региона.

- Поддерживаю, лучше деньги от празднования - артистов и прочее - направить на всяческую поддержку воюющих ребят, - подтверждает идею второй комментатор. - А то на все люди собирают, и одежду, и обмундирование, и приборы разные.

Третий читатель Телеграм предлагает помочь вынужденным переселенцам.

- Здравствуйте Василий Юрьевич, может, мы не будем праздновать день города, а сэкономленные деньги направим на помощь беженцев и нашим солдатам? - предлагает житель Ростовской области. - Да и вообще, на фронте у людей под ногами земля плавится, а мы как ни в чем не бывало, будем праздновать. Я считаю, это неправильно, да и многие люди поймут, что не все так просто.

Большинство комментаторов оказались едины во мнении, что вместо приглашенных из Москвы звезд российской эстрады и дорогих салютов можно было бы перевести празднование «в патриотическое русло» или вовсе отменить.

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