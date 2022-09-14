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Общество14 сентября 2022 10:40

Между Ростовом и Азовом запустят дополнительные вечерние поезда

Первые составы отправятся в рейс с 19 сентября
Лейла МИРИШОВА
Дополнительные вечерние поезда назначили из-за многочисленных обращений пассажиров.

Дополнительные вечерние поезда назначили из-за многочисленных обращений пассажиров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительные поезда запустят между Ростовом и Азовом. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Дополнительные вечерние поезда назначили из-за многочисленных обращений пассажиров.

Первые составы запустят с 19 сентября. В вечерний рейс поезд будет отправляться с вокзала «Ростов-Пригородный» в 19:04 и прибывать на станцию «Азов» в 20:01. В пути электричка будет останавливаться на станциях «Заречная», «1352 км», «Электродепо», «Батайск», «ОП 3 км», «Стройдеталь», «ОП 8 км», «Весна 12 км», «Кулешовский», «ОП 21 км», «ОП 23 км», «Красногоровка».

Из Азова поезд будет отправляться в 20:57 и прибывать на станцию в 21:55. Составы будут ходить с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней. Отметим, что на маршруте «Ростов-Азов» будут курсировать четыре пары пригородных поездов.

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