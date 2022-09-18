В Ростове в воскресенье ожидается жара до +33 и сильный ветер

Ростовчанам на денек можно снова одеться по-летнему. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Жарко и ветрено будет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 18 сентября. Такой прогноз опубликовали синоптики Ростовского гидрометцентра.

В донской столице день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 — 11 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +31 — 33 градуса. А в ночь на понедельник может пройти небольшой дождь.

По Ростовской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а утром и днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы составят 12 — 14, а при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +24 до +29, а по югу области — до +36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прошел День города Ростова-на-Дону - 2022: ярмарка 19 века, гастрофест, концерты на каждом шагу и много спорта

Чем запомнился жителям Ростова 273 День рождения города (подробнее)