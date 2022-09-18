На фестивале купечества "В Городском саду" гости попали в Ростов позапрошлого века. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вот и отгремел, пусть и без праздничного салюта и большого концерта на Театральной площади, 273-й день города Ростова-на-Дону 17 сентября 2022. Ростовчане активно делятся впечатлениями от праздника в соцсетях. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» тоже были в гуще событий и вели для читателей прямую трансляцию праздника. Рассказываем о самом интересном на городском празднике.

ФЕСТИВАЛЬ КУПЕЧЕСТВА «В ГОРОДСКОМ САДУ»

Начался праздник к крестного хода и молебна о тех, кто строил донскую столицу в течение 273 лет, у памятника святителю Димитрию Ростовскому перед Ростовским кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы. После на сцене соборной площади выступили творческие коллективы России и зарубежья - Сухум, Гомель, Минск, Донецк, Краснодон, Луганск, Индия, Ош, Великий Новгород, Волгоград, Москва, Пенза, Саратов, Ярославль, Анталия.

Барабанщики строем прошли по Соборному. Фото: Артур СЕЛИМОВ

А после центр праздника переместился на участок от Московской до Большой Садовой улицы, где прошел Первый международный фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду». Еще с ночи Соборный переулок будто вернулся в эпоху старого Ростова — конца 19 — начала 20 веков. Утром здесь широко развернулась ярмарка: с квасом из бочек, чаем из самоваров, пирогами и даже запеченным осетром.

По переулку строем прошли барабанщики, песнями и плясками поднимали настроение дончанам удалые казачки. Да и сами ростовчане примерили на себя наряды той эпохи — со шляпками и зонтиками, тростью и цилиндром. А самыми приметными стали купцы-меценаты Василий Асмолов и Елпифидор Парамонов, которые рассказали, чем славился Ростов во все эпохи.

Запряженных в телеги лошадей увидели Ростовчане на Соборном. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Нам больше понравилось в центре на Соборном! - поделились в конце дня читатели «Комсомолки» в соцсетях.

Посетил старый Ростов и глава администрации города Алексей Логвиненко. Сити-менеджер поделился впечатлениями от праздника и поздравил читателей «Комсомолки» на видео и оставил пожелания на нашем стенде.

А в парке им. М. Горького — именно он раньше назывался Городским садом — ростовчане устроили настоящий костюмированный бал под живую музыку.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил читателей и слушателей ростовской "Комсомолки" с Днем города. Фото: Артур СЕЛИМОВ

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

273-й день рождения города вышел очень футбольным. С утра на стадионе «Арсенал» начался традиционный Кубок главы администрации Ростова-на-Дону по футболу. В финале противостояли команды администрации и «Ростов-многонациональный». Если в прошлом году администрация уступила первенство, то в этом году удалось подготовиться основательнее. Денис Браславский поставил мажорную точку в матче — 1:6 в пользу администрации. Победители получили кубок из рук сити-менеджера.

Команда администрации (в сине-красной форме) обыграла "Ростов-многонациональный" со счетом 1:6. Фото: сайт мэрии

А вечером борьба развернулась на поле «Ростов Арены»: в рамках 10 тура РПЛ ФК «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». И уже на первой минуте Хорен Байрамян в стремительной атаке распечатал ворота соперника. На 12-й минуте счет сравнялся, а дальше игра, по мнению болельщиков, откровенно скисла. Во втором тайме гости заставили понервничать и игроков, и тренера, и фанатов, которые назвали матч «валидольным». Во втором тайме Дмитрий Полоз пробил пенальти, и счет стал 2:1. После очередного углового ростовчане схлопотали гол, но арбитры усмотрели фол гостей и оставили счет прежним. Ростовчане хоть и не были на 100 процентов довольны ходом матча, но «желто-синих» за победу в День города поблагодарили.

ФК "Ростов" подарил ростовчанам победу 2:1 над "Крыльями Советов" в День города. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

РОСТОВ — КУПЕЧЕСКИЙ, РОСТОВ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

В День города весь Ростов кипел от активности: на Большой Садовой то тут, то там с уличными концертами выступали артисты творческих коллективов всех возрастов. Не прекращались выступления на сценах-ракушках в парках Горького, Вити Черевичкина, на сцене Зеленого театра в парке Революции.

Между Ворошиловским и Семашко курсировал познавательный пеший маршрут «Ростов купеческий», а у здания бывшего кинотеатра «Ростов» тягались силачи на соревнованиях по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».

Готовятся к выступлению. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ГАСТРОФЕСТ В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПАРКЕ

В это время в Левобережном парке яблоку негде было упасть. Да и не до яблок, когда глаза разбегаются от такой красоты и вкусноты! В парке развернулся гастрономический фестиваль Street Food Russia, где гости праздника смогли поесть не только традиционного ростовского стритфуда, но и попробовали то, что привыкли есть в других регионах.

Например, дальневосточные пян-се, «фиш ю» с креветками и рыбой, питерская жареная корюшка, а любимцами публики стали хычины. За главным героем фестиваля — едой — выстроились длинные очереди, а дополнительные скамьи и столы забили до отказа.

Кстати, читатели нашей группы «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» ВКонтакте в голосовании перед Днем города отдали больше всего голосов за то, что пойдут, в первую очередь, на фестиваль уличной еды. И, кажется, не прогадали.

Гастрофест в Левобережном парке угощал ростовчан не только местной уличной едой - даже дальневосточной. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Были! Изобилие всего вкусненького и необычного, - делится наша подписчица.

Тут же, на левом берегу, прошли соревнования по стритболу. Детям и взрослым устроили испытания ума — гигантскими шашками и другими головоломками. А все желающие могли сжечь калории после гастрофеста, двигаясь вместе с зажигательными танцорами, которые показывали на сцене движения зумбы.

Праздник продолжился дотемна. Ростовчане гуляли по обеим набережным, катались на теплоходах, пока погода позволяет, слушали уличных музыкантов и заряжались хорошим настроением на весь год.

Полную трансляцию праздничного дня от «КП — Ростов-на-Дону» смотрите здесь.

Ростовчане знают, где вкусно кормят. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

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