Телеги, кони, самовары: что происходит в центре Ростова в День города

Такая скульптура стоит в переулке Соборном сегодня Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростов-на-Дону отмечает сегодня, 17 сентября, день рождения. Во всех парках, а также в центре города, развернулись массовые гулянья.

Лошадка вызывает большой интерес у ростовчан Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А центром притяжения сегодня смело можно назвать переулок Соборный. Там — особая атмосфера. Здесь царит эпоха 19-20 веков. Сотрудники кафе, уличные продавцы и просто зеваки в этот день вышли на Соборный в платьях и камзолах прошлого и позапрошлого столетий.

В парке Горького танцуют вальс

К слову, арт-объекты также выдержанны в духе времени. Так, на перекрестке Садовой и Соборного стоит скульптура коня. Можно увидеть здесь и живых белогривых лошадок, и даже прокатиться в упряжке.

Какой же праздник без казачек! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К слову, торговые площадки также оформлены в духе того времени. Любой желающий может отведать чай из самовара, квас из бочки или полакомиться пирогами, а то - и осетриной!

Каких только лакомств не предлагают отведать сегодня! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А тем временем, около кафедрального собора проходит праздничный концерт. На сцене выступают ансамбли из Армении, Ярославля и других городов.

Бочки с квасом разместились рядом с точкой с пирогами Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Еще одни время празднования 273-летия Ростова станет гастрофестиваль в Левобережном парке. Кроме того, запланированы спортивные турниры, выступления творческих коллективов и различные праздничные программы.

О том, как проходит праздник, смотрите в нашей прямой трансляции.

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