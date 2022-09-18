Что произошло после матча «Ростов» - «Крылья Советов» 17 сентября 2022

Победа в матче оставила у болельщиков двоякое впечатление. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

На стадионе «Ростов Арена» завершился матч «Ростов» - «Крылья Советов». Букмекеры ставили на «желто-синих», и те постарались добыть победу в День города — Ростову-на-Дону 17 сентября исполнилось 273 года. Рассказываем, как прошла встреча, и что происходило после матча.

РАССТАНОВКА СИЛ

Ростовчане подошли к десятому туру РПЛ в фаворитах — после поражения «Зенита» в кубковой игре только «Ростов» еще не проигрывал официальных матчей в текущем сезоне. В игру заходили на третьей строчке турнирной таблицы с 19 очками после девяти туров и победы на этой неделе над «Оренбургом» - 3:1 — в домашнем матче. А соперники из Самары вышли на поле «Ростов Арены», будучи на десятой строчке в таблице.

Сегодня над полем "Ростов Арены" активно кружили летучие мыши. Болельщики уже подумывают взять зверька в талисманы команды. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ПЕРВЫЙ ТАЙМ — АКТИВНЫМ БЫЛО ЛИШЬ НАЧАЛО

Оба тренера — и Карпин, и Оськин, сделали по восемь перестановок в стартовом составе по сравнению с прошлыми играми.

И на радость ростовчанам «желто-синие» открыли счет уже на первой минуте, устроив атаку, которую завершили Миронов пасом на Байрамяна, а тот забил с близкого расстояния — 1:0.

Самарцы сразу же могли ответить: Ежов передал мяч на Глущенкова, но тот в ворота не попал. Но уже на 12-й минуте Глущенков пасует на Пиняева, а он, в свою очередь, отправил мяч в дальнюю «девятку» ростовских ворот.

Обменявшись мячами в воротах, соперники сбавили темп, и зрителям дали время заскучать. Мяч преимущественно находился у «Ростова», но атаки не завершались логически, а «Крылья Советов» вырывались на скорости в ответ, но в завершении контратаки затухали.

В первую же минуту Хорен Байрамян открыл счет в матче. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Розыгрыши со стандартных положений тоже результата не принесли. Надо сказать, что к концу первого тайма у гостей на счету было больше ударов по воротам, а местные болельщики всерьез забеспокоились, не позволят ли игроки «Ростова» обыграть их.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Видимо, Валерий Карпин сказал в перерыве что-то такое, что «Ростов» начал второй тайм также активно, как и первый. Чаще владели мячом и заставили поработать оборону самарцев и устроили себе два удачных момента. Дмитрий Полоз мог забить, но отправил мяч мимо. А затем Уткин воспользовался тем, что Ломаев вышел из ворот, и пробил, но вратарь успел вернуться.

Дальше инициативу пытались взять гости: Глущенков прострелил с фланга, но Рахманинов реализовать гол не сумел.

После розыгрыша углового Полоз отправил мяч за спину Бейлу, а тот отбил мяч рукой. Арбитр дал ростовчанам право пенальти и Дмитрий Полоз забил в ворота Ивана Ломаева — 2:1.

Тренер гостей сразу же устроил двойную замену, и самарцы плотно окружили ворота ростовчан с несколькими угловыми. Евгеньев даже забил гол, но судьи увидели фол при атаке и оставили счет прежним — 2:1.

Второй тайм для болельщиков "Ростова" оказался "валидольным". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

После этого двойная замена произошла в ростовской команде. «Крылья Советов» продолжали испытывать на прочность оборонные силы дончан своим давлением, и «желто-синие» перешли в режим контратаки. Валерий Карпин добавил свежих сил в нападении, сменив Байрамяна и Полоза Мельниковым и Нтумбой. А на 84-й минуте хозяева чуть не схлопотали второй мяч в свои ворота. Рахманинов пробил из убойной позиции прямо в стойку ворот Песьякова, Коваленко пытался добить, но угодил капитана ростовчан Глебова, который уже был тут как тут.

Дальнейшие замены в команда гостей результата не принесли. И стартовый свисток зафиксировал победу «желто-синих» - 2:1.

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕР И БОЛЕЛЬЩИКИ

Во время пресс-конференции после матча Валерий Карпин признался, что чувствует опустошение, которое обычно у него наступает после таких нервов. Хотя, уходя на перерыв после первого тайма, выглядел гневно.

- План на игру был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой, - поделился наставник команды. - Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.

Также главный тренер дал оценку действиям своей команды по итогам десяти туров.

- Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков, - считает Валерий Карпин. - Надо еще набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.

Главный тренер признался, что, уходя на перерыв после первого тайма, был в бешенстве. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Болельщики были рады победе в День города Ростова, но впечатления матч оставил двоякое.

- Какой же «валидол», а не матч» Мы просто чудом выиграли. Глебов очень хорош был, и Хорик в начале - больше некого выделить. С победой тяжелой! - делится эмоциями ростовчанин.

- Чуть не померла пока доиграли! - тоже переживала болельщица.

- Победа вымученная получилась. Но первая атака, закончившаяся голом Хорика, образцовая была. А закидушка Уткина за шиворот Ломаеву, которая за малым голом не закончилась, привела в восторг стадион. В остальном первый тайм провалили, - рассуждает после победы один из болельщиков. - Во втором были хорошие моменты, но некоторую медийную молодежь, непонятно зачем на поле выпускают - не доигрывает, не прессингует. А Дима - классный пенальтист!

- Красавцы Мужики! Спасибо за сложную, тяжелую, но все же победу в день рождения нашего любимого города! - благодарит фанат.

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