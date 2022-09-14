Что произошло после матча «Ростов» - «Оренбург» 14 сентября 2022

Что произошло после матча «Ростов» - «Оренбург». Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 14 сентября обыграл ФК «Оренбург» в игре второго тура группового этапа Кубка России. Встреча в донской столице завершилась со счетом 3:1. Рассказываем, как выглядело противостояние соперников и что произошло после матча «Ростов» - «Оренбург».

ХОД ИГРЫ

Оба тайма получились очень напряженными. В первом ни одна из команд не открыла счет. Хотя опасные моменты были и у ворот "Ростова", и в штрафной оренбуржцев. Игроки били по воротам, но мяч так ни разу в них и не попал.

Более зрелищным выдался второй тайм. Счет на 52-й минуте игры открыл игрок "желто-синих" Егор Голенков. В прошлом кубковом матче он также стал автором первого гола в ворота "Динамо". На 85-й минуте игроку удалось оформить дубль. Но и гости не пожелали отставать и проигрывать "всухую". Поэтому на 88-й минуте Михаил Сиваков отправил мяч в ворота "Ростова". Вышедший на замену травмированному Никите Медведеву Сергей Песьяков не смог отразить удар. Но финальную точку в игре поставил Кирилл Щетинин, забив мяч на последней минуте добавленного времени.

Так, матч Кубка России закончился победой "Ростова" со счетом 3:1.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Фанаты ростовского футбольного клуба остались довольны игрой любимой команды в кубковом матче с "Оренбургом". Большинство болельщиков порадовал насыщенный голами второй тайм игры.

Дубль Егора Голенкова не мог оставить равнодушными никого из истинных фанатов. А гол Кирилла Щетинина на последней минуте в добавочное время и вовсе вызвал бурю эмоций.

"С победой всех! Голенков очень хорош, Щетинин - классный гол, очень хорошо молодежь играет, хороший у нас резерв", - высказал свою радость один из фанатов.

"Всех с победой! Спасибо за игру, второй тайм - огонь. Желто-синий - самый сильный", - поддержал еще один фанат.

"Валерий Георгиевич, спасибо за команду!!!", - поблагодарил тренера болельщик команды.

"Отлично идут! Только бы не перегорели до межсезонья - пока "прет", нужно собирать максимум очков", - подытожил еще один ростовчанин.

ЧТО ДУМАЕТ ТРЕНЕР?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче Кубка России против "Оренбурга". В целом тренер остался доволен.

- Понравилось почти всё кроме травмы Никиты и пропущенного мяча, - лаконично отметил наставник "желто-синих".

Валерий Карпин отметил, что не стоит сейчас судить о мощи второго состава команды. По словам тренера, дело в том, что соперники тоже выставляли против ростовчан не основных игроков.

- Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много, - высказал свое мнение тренер.

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