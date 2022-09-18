В Новочеркасске легковушка сбила велосипедиста

Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи города. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В воскресенье, 18 сентября, в Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщили об аварии в 08:45, которая произошла на улице Петровой, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- 28-летний водитель за рулем "Лады Ларгус", по предварительным данным, двигаясь со стороны улицы Каменской, допустил столкновение с велосипедистом, когда тот выехал на проезжу часть, - рассказали в ведомстве подробности случившегося. - 17-летний велосипедист получил травмы.

На автомобиле "неотложки" его доставили в больницу скорой медицинской помощи города.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - добавили в донской госавтоинспекции.

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Фото с места ЧП (подробности)