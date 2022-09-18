В Ростовской области трое пожарных за минуты потушили иномарку
Фото: Иван ВИСЛОВ
В субботу, 17 сентября, пожарным Ростовской области предстояло выехать в город Пролетарск. Там, как сообщает Главное Управление МЧС России по региону, около 19:46 загорелся автомобиль "Рено Логан".
Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Пионерскую.
- Возгорание произошло на площади в пять квадратных метров, - добавили в пресс-службе ведомства. - Уже через пять минут огонь удалось локализовать, а через минуту - полностью потушить. В ликвидации пожара участвовали три огнеборца и спецавтомобиль.
В результате инцидента никто не пострадал. Теперь специалистам предстоит провести проверку, в результате которой будет известна точная причина пожара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области легковушка врезалась в жилой дом, пострадала 5-летняя девочка
Фото с места ЧП (подробности)