В Ростовской области трое пожарных за минуты потушили иномарку Фото: Иван ВИСЛОВ

В субботу, 17 сентября, пожарным Ростовской области предстояло выехать в город Пролетарск. Там, как сообщает Главное Управление МЧС России по региону, около 19:46 загорелся автомобиль "Рено Логан".

Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Пионерскую.

- Возгорание произошло на площади в пять квадратных метров, - добавили в пресс-службе ведомства. - Уже через пять минут огонь удалось локализовать, а через минуту - полностью потушить. В ликвидации пожара участвовали три огнеборца и спецавтомобиль.

В результате инцидента никто не пострадал. Теперь специалистам предстоит провести проверку, в результате которой будет известна точная причина пожара.

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Фото с места ЧП (подробности)