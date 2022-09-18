Резкое похолодание ожидает Ростов на предстоящей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 18 сентября, в Ростове-на-Дону столбики термометров покажут в дневные часы отметку в плюс 31 градус. И, несмотря на пасмурную погоду, ростовчане смогут насладиться по настоящему теплым выходным. Что не скажешь о наступающей рабочей неделе.

Так, в понедельник, 19 сентября, в донской регион придет резкое похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то уже в понедельник столбики термометров опустятся в дневные часы до отметки в плюс 16... 20 градусов. Кроме того, не исключены осадки. А порывы западного ветра временами будут доходить до 11 метров в секунду.

Похожая температура будет и всю предстоящую неделю. А в пятницу, 23 сентября, в донской столице обещают не только дожди, но и до плюс 11 градусов, так что самое время доставать зонты и теплы вещи.

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В Ростове в воскресенье ожидается жара до +33 и сильный ветер

Жарко и ветрено будет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 18 сентября. Такой прогноз опубликовали синоптики Ростовского гидрометцентра.

В донской столице день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 — 11 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +31 — 33 градуса. А в ночь на понедельник может пройти небольшой дождь (подробности)