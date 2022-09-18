В Таганроге во время пожара на складе стройматериалов спасли работника

Загорелся склад площадью 50 квадратных метров.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, в Таганроге, при пожаре на складе строительных материалов, спасли работника. Подробностями происшествия с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
- Сообщение о возгорании на улице Большая Бульварная поступило в 14.35, - уточнили в МЧС. - Пожар произошел в складском помещении на площади 50 квадратных метров.
К счастью, пострадавших в пожаре не было. Пожарные спасли человека.
В 15.00 огонь был локализован, а через 15 минут — ликвидирован.
Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.
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