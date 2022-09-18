В Таганроге во время пожара на складе стройматериалов спасли работника

Загорелся склад площадью 50 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Таганроге, при пожаре на складе строительных материалов, спасли работника. Подробностями происшествия с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании на улице Большая Бульварная поступило в 14.35, - уточнили в МЧС. - Пожар произошел в складском помещении на площади 50 квадратных метров.

К счастью, пострадавших в пожаре не было. Пожарные спасли человека.

В 15.00 огонь был локализован, а через 15 минут — ликвидирован.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области трое пожарных за минуты потушили иномарку

ЧП произошло в городе Пролетарске (подробнее)