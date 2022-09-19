В Ростове-на-Дону вандалы облили красной краской баннер с участником СВО

Изображение с участником спецоперации было облито красной краской. Фото: Ростов Главный.

В Ростове неизвестные вандалы облили красной краской баннер, на котором был изображен один из участников специальной военной операции на Украине. Факт порчи конструкции «Слава героям России» был зафиксирован около моста на улице Российской. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации Азамат Нуркатов, чье фото испачкали красной краской, ранее был награжден медалью «За отвагу» за успешную эвакуацию мирных жителей с территории, на которой шли бои.

Ростовчане в соцсетях осудили действия вандалов, заявив, что злоумышленников ждет возмездие, и что они за свои деньги должны восстановить баннер. Другие же просто назвали подобный поступок порчей чужого имущества.

В ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и поиск злоумышленников.

В свою очередь руководитель ростовского поискового движения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков заявил, что этот факт вандализма является отражением непонимания жителями Ростова современной ситуации.

- Когда мы начнем говорить, что такое «Z», какие подвиги совершают наши ребята там в борьбе с нацизмом, тогда мы сможем увидеть, что у нас не будут не только обливать краской, а будет больше и больше появляться таких плакатов, - прокомментировал Андрей Кудряков. - Будет гордость за то, что горожане сражаются. И будет больше желающих помочь своей стране.

Напомним, ранее в Ростове пара молодых людей сожгла автомобиль с символикой "Z", который принадлежал сотруднику полиции. Злоумышленники какое-то время вели наблюдение за парковкой и выбрали машину марки Toyota Corolla, на которой был приклеен символ "Z" в поддержку спецоперации ВС РФ.

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