В Ростове ТК «Горизонт» требует у застройщика сменить названия двух его ЖК

Торговый центр через суд потребовал удалить со всех страниц официального сайта застройщика информацию о названиях ЖК. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове управляющая торговым комплексом «Горизонт» компания подала иск к застройщику с требованием сменить название двух ростовских жилых комплексов — «Новый горизонт» и «Горизонт», возводимых около бывшего завода «Электроаппарат». Соответствующая документация появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области

Истец посчитал, что названия жилых комплексов сходны с товарным знаком «Горизонт» до степени смешения. Поэтому потребовал запретить использовать названия «Новый горизонт» и «Горизонт». Также торговый центр заявил о необходимости удалить со всех страниц официального сайта информацию о названиях, а также потребовал демонтировать вывески, содержащие эти наименования. Ко всему прочему торговый комплекс запросил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

Заседание по делу намечено на 4 октября. Теперь до 27 сентября ответчику нужно будет представить письменный мотивированный отзыв на иск, а каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Отметим, что торговый комплекс также подал иск к владельцу краснодарского ТРЦ «Новый горизонт» и компаниям, арендуемым помещения в данном центре. В начале 2022 года ТК «Горизонт» уже одержал победу в деле в отношении торгового центра в Хабаровске. Суд постановил убрать слово «Горизонт» из названия центра, со страниц социальных сетей и сайта компании, а также выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей. В то же время, как отметили во время заседания местного суда, о существовании в Ростове торгового комплекса с аналогичным названием в Хабаровске ничего не знали.

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