Жителей Таганрога в конце недели ждут дожди и похолодание

В городе ожидаются дожди и похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге под конец рабочей недели ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщили на сайте регионального Гидрометцентра 19 сентября.

Первые три дня в городе будут теплыми, преимущественно солнечными и без осадков. Днем температура воздуха составит +20, а вечером +13...+15 градусов.

После 21 сентября в Таганрог придет настоящая осень. В городе ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха днем составит +18 градусов, а вечером столбики опустятся до +14. Ветер в эти дни будет северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Поэтому горожанам стоит достать теплые вещи и запастись зонтиками.

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