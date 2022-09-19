Жителей Таганрога в конце недели ждут дожди и похолодание

В городе ожидаются дожди и похолодание.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Таганроге под конец рабочей недели ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщили на сайте регионального Гидрометцентра 19 сентября.
Первые три дня в городе будут теплыми, преимущественно солнечными и без осадков. Днем температура воздуха составит +20, а вечером +13...+15 градусов.
После 21 сентября в Таганрог придет настоящая осень. В городе ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха днем составит +18 градусов, а вечером столбики опустятся до +14. Ветер в эти дни будет северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Поэтому горожанам стоит достать теплые вещи и запастись зонтиками.
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