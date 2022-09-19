Резкое похолодание ожидает ростовчан на предстоящей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на предстоящей неделе резко похолодает и польют дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В понедельник, 19 сентября, дневная температура воздуха будет составлять всего +21 градус. А ночью столбики термометров и вовсе опустятся до +9 градусов. Погода за окном будет пасмурной и дождливой. Ветер будет дуть со скоростью семь метров в секунду.

Во вторник, 20 сентября, дождя не будет, но погода останется облачной и пасмурной. Воздух днем прогреется до +23 градусов.Ночью ожидается похолодание до +12 градусов.

В среду, 21 сентября, на донскую столицу снова обрушатся ливни, которые будут лить до конца недели. В дневные часы температура воздуха составит +18 градусов, а ночью она будет падать до +10 градусов. Зато ветер будет довольно небольшим, его скорость будет составлять всего четыре метра в секунду.

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Синоптики обещают в Ростовской области дожди и сильный ветер.