Ливни, град и ураган обрушатся на Ростовскую область 19 сентября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дончан предупредили о надвигающейся непогоде. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В течение суток 19 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.

По прогнозам метеорологов, на донской регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром, скорость которого временами будет достигать 20-23 метров в секунду.

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МЧС объявило штормовое предупреждение на два дня.