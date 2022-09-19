Ливни, град и ураган обрушатся на Ростовскую область 19 сентября.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Дончан предупредили о надвигающейся непогоде. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
- В течение суток 19 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.
По прогнозам метеорологов, на донской регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром, скорость которого временами будет достигать 20-23 метров в секунду.
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МЧС объявило штормовое предупреждение на два дня.