В Ростове на Космонавтов в ДТП пострадал 13-летний мальчик

Авария произошла около 10 утра. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

19 сентября в Ростове-на-Дону после столкновения двух иномарок пострадал 13-летний пассажир одного из авто. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- Ребенок избежал серьезных травм благодаря ремню безопасности. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.

Известно, что инцидент произошел в около 10 утра на проспекте Космонавтов. Предварительно, 32-летний водитель Audi A5, поворачивая со встречной полосы на красный свет, врезался в автомобиль Mazda 6,в котором ехали ребенок и 26-летний взрослый.

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