В Новочеркасске владелица иномарки попала в ДТП и обесточила целый район

Водитель отделалась испугом, а местные жители остались без электричества. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске из-за ДТП с иномаркой оказался обесточен целый район. Об этом этом днем 19 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, около 4 утра на улице Ростовской 44-летняя владелица Chevrolet Lanos превысила скорость и врезалась в опору ЛЭП. От удара столб с проводами рухнул прямо на авто.

В итоге машина получила механические повреждения, водитель отделалась испугом, а местные жители остались без электричества.

- Район был обесточен, на место происшествия выезжали электромеханики, - сообщили в УГИБДД.

Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции. Автолюбителей просят строго придерживаться правил безопасности и не превышать скорость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Космонавтов в ДТП пострадал 13-летний мальчик

Сейчас ситуацию выясняют сотрудники полиции (подробности)