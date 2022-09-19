Осужденный за педофилию физрук из Ростова признался, что «попал в ад»

Правозащитники теперь будут выяснять, как чувствует себя осужденный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденный по подозрению в педофилии бывший физрук из Ростовской области признался, что ему нелегко в заключении. По словам мужчины, он «попал в ад». Эти слова журналисту «КП - Ростов-на-Дону» 19 сентября частично подтвердил адвокат Михаил Ревякин.

- От нашего подзащитного поступали некоторые жалобы. Мы уточняем ситуацию, - сказал Михаил Ревякин.

Правозащитники теперь будут выяснять, как в действительности чувствует себя осужденный. Сейчас мужчина должен отбывать срок в Ульяновской области.

Напомним, громкая история о домогательствах завершилась в марте этого года - районный суд донской столицы отправил бывшего учителя на 13 лет в колонию строгого режима. Также специалисту на 15 лет запретили проводить какие-либо занятия с детьми.

Разбирательства по делу начались после обвинений матери одной младших школьниц. Женщина рассказала, что учитель во время занятия «залез к ее дочке под одежду». После этого стало известно, что мужчина мог прикоснуться к ребенку, когда поддерживал во время выполнения спортивного упражнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове учитель физкультуры получил 13 лет колонии после обвинения в педофилии

Вердикт вынесли в Ворошиловском районном суде донской столицы (подробности)