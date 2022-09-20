Отключения света в Ростове-на-Дону 20 сентября 2022 года: массовые отключения света ожидают ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 20 сентября 2022 года: без света предстоит остаться сотням горожан. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточиваниями будут затронуты сразу несколько районов города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 20 сентября, с 9 до 16 часов электричества не будет на просп. 40 лет Победы 53Д, 53Е, 55В, 55Г, 55Д; ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1-я, 2-я левая 1-15, 2-22; просп. Кировский 7-13,6-14; ул. Красных Зорь 55-65, 60-76.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Космонавтов 38, 40, 42, 44, 46; ул. Орбитальная 3В, 38, 40; ул. Налбандяна 91-95, 82-84; ул. Ченцова 96-104, 31; ул. 4-я линия 36-82, 41-87; ул. Кузнечная 161-271; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 38-40, 41-43; ул. Аэроклубовский 38-50, 35, 37; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Амбулаторная 55-91; пер. Поповский 1-25, 2-34; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Тибетская 3-41, 30-68; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Памирский 1-47, 2-34; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. Автосборочный 1-6; ул. Скифская.

С 9 до 18 часов отключения ждут жителей ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 29-67, 28-64; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. 30-я линия 14-32,11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59 ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-44; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47.

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