В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 15,5 тысячи переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы приезжают в донской регион ежедневно. Они прибывают из Донецкой и Луганской народных республик. Вновь прибывших направляют в пункты временного размещения. Там по необходимости им оказывают психологическую и юридическую помощь.

Кроме того, все вынужденные переселенцы получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

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Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения.