Границу Ростовской области за сутки пересекли 15,5 тысячи граждан Донбасса

Открывать пункты сбора гумпомощи для эвакуированных жителей Донбасса стали в конце февраля.
Фото: Николай ХИЖНЯК
За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Открывать пункты сбора гуманитарной помощи в регионе для эвакуированных жителей Донбасса стали в конце февраля текущего года.
Принимая участие в форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выразил благодарность губернатору донского края Василию Голубеву за оперативную и всестороннюю помощь вынужденным переселенцам.
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