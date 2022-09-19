Границу Ростовской области за сутки пересекли 15,5 тысячи граждан Донбасса

Открывать пункты сбора гумпомощи для эвакуированных жителей Донбасса стали в конце февраля. Фото: Николай ХИЖНЯК

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Открывать пункты сбора гуманитарной помощи в регионе для эвакуированных жителей Донбасса стали в конце февраля текущего года.

Принимая участие в форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выразил благодарность губернатору донского края Василию Голубеву за оперативную и всестороннюю помощь вынужденным переселенцам.

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