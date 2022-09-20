Резкое похолодание ожидается в Ростовской области

В отдельных районах временами возможны осадки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области ближе к концу недели - с 22-23 сентября - резко похолодает. Кроме того, в отдельных районах небо затянет тучами, временами возможны дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Понижение температуры воздуха следует ожидать уже с четверга, в пятницу осеннюю прохладу почувствуют в большинстве районов Дона.

В конце рабочей недели ожидается +19-20 градусов, а на выходных уже должно быть около +16-18 градусов. Самым холодным днем будет воскресенье. В начале следующей недели столбики термометров могут подняться не более, чем на 1-2 градуса. По ночам в зависимости от территорий в среднем будет от +7 до +12 градусов.

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