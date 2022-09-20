Во вторник, 20 сентября, в Ростове потеплеет до 23 градусов

В Ростове-на-Дону во вторник, 20 сентября, воздух прогреется до 23 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону во вторник, 20 сентября, воздух прогреется до 23 градусов. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

В утренние часы в донской столице будет от 12 до 20 градусов, будет ясная погода. Индекс ультрафиолета — средний - 4. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ветер восточный 2-3 метра в секунду. В вечерние часы станет немного пасмурно. Температура воздуха — 21 градус. Ночью столбик термометра пустится до1 5 градусов. Без осадков.

В Ростовской области 20 сентября местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а ночью в отдельных районах возможен сильный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5 — 10 метров в секунду, ночью местами, а также при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10 — 15, местами до +5, днем поднимется до +18 — 23.

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