Очевидцы сообщили о заторе на Восточном и Западном шоссе под Ростовом

Некоторые из-за пробки опоздали на работу и учебу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 20 сентября очевидцы сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» о заторах на Восточном и Западном шоссе в районе Батайска. Люди сообщили, что вынуждены были стоять в пробке и в итоге опоздали на работу и учебу.

К этой минуте, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезных заторов на указанных участках дорог уже нет. Машины теперь стоят только на выезде из города в сторону донской столицы - произошло ДТП.

Отметим, что пробки между Батайском и Ростовом постоянно собираются по утрам и вечером. Для многих это раздражающая, но уже привычная ситуация. К слову, недавно в такой же пробке не поделили дорогу и подрались два водителя.

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