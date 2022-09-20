Очевидцы сообщили о заторе на Восточном и Западном шоссе под Ростовом

Некоторые из-за пробки опоздали на работу и учебу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 20 сентября очевидцы сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» о заторах на Восточном и Западном шоссе в районе Батайска. Люди сообщили, что вынуждены были стоять в пробке и в итоге опоздали на работу и учебу.
К этой минуте, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезных заторов на указанных участках дорог уже нет. Машины теперь стоят только на выезде из города в сторону донской столицы - произошло ДТП.
Отметим, что пробки между Батайском и Ростовом постоянно собираются по утрам и вечером. Для многих это раздражающая, но уже привычная ситуация. К слову, недавно в такой же пробке не поделили дорогу и подрались два водителя.
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