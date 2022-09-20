В Ростове на Богатяновском спуске снесли здание первого водоканала для строительства ЖК

На Богатяновском, 3а разровняли площадку под будущий ЖК. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На Богатяновском спуске, 3а, снесли аварийные строения, где раньше находился первый ростовский водопровод. Здесь ростовский застройщик планирует возвести новый ЖК. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на месте будущей стройки.

Первыми под ковш пошли небольшие ветхие строения справа от основного здания. Само же дореволюционное строение водоканала, сложенное из красного кирпича, стояло до последнего. Сейчас площадку полностью выровняли. По словам ростовского экскурсовода Марины Натальян, в исторических источниках указывается, что именно здесь находилась первая ростовская водокачка, от которой питьевой водой снабжался весь город. Неподалеку от уже снесенного строения располагается и пересохший Богатый источник.

Как ранее уже сообщалось, в ЖК будет два корпуса - на 9 и 26 этажей. Разрешение на строительство зданий в в так называемой зоне речного фасада на набережной Дона департамент архитектуры и градостроительства Ростова выдал, подчиняясь решению кассационного суда.

В феврале 2021 года Ленинский суд Ростова-на-Дону признал отказ выдать разрешение на строительство ЖК на Богатяновском спуске, 3а, незаконным и возложил на департамент архитектуры обязанность выдать застройщику разрешение на строительство спорного объекта. Несмотря на многочисленные апелляции, решение Ленинского суда осталось в силе. Первые работы на площадке начались еще в июле 2022 года, завершить строительство инвестор планирует в 2025 году.

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