Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком на Дону

На трассе столкнулись «ВАЗ-21103», «ВАЗ-2112» и «МАЗ-5440». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Четыре человека пострадали в серьезном ДТП с двумя легковушками и грузовиком на трассе М-4 «Дон» - Каменоломни. Об этом днем 20 сентября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера поздно вечером, около 22 часов. Предварительно, 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» пытался обогнать большегруз, но не справился с управлением. В итоге машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с «ВАЗ-2112», который после удара врезался в «МАЗ-5440», съехал с дороги и опрокинулся.

- Уже в кювете «ВАЗ-2112» загорелся. Водитель этого транспорта получил телесные повреждения, а его трем пассажирам потребовалась разовая медицинская помощь. Пострадавших проверили в БСМП Шахт, после этого их отпустили домой, - рассказали в УГИБДД.

Произошедшим уже заинтересовались сотрудники полиции, сейчас специалисты уточняют детали аварии. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах, не превышать скорость и не совершать резких необдуманных маневров.

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