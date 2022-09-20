В Ростов на выставку «Дон православный» привезут икону с мощами Сергия Радонежского

Экспозиция о Сергие Радонежском будет включать иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели, инсталляции и 3d-голограммы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По 26 сентября в Ростове пройдет духовно-просветительская выставка «Дон Православный». В рамках нее развернется интерактивная экспозиция «Сергий Радонежский. Заступник земли русской», посвященная 600-летию со дня обретения этого мощейсвятого, сообщает Ростовская-на-Дону епархия.

Экспозиция о Сергие Радонежском будет включать иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели, инсталляции и 3d-голограммы. Центральной святыней станет икона с мощами святого. При ее написании за основу был взят образ преподобного Сергия конца 15 века, находящийся в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры.

По слова настоятеля храма Сергия Радонежского города Ростова-на-Дону отца Александра, сейчас преподобного Сергия считают покровителем российского государства и воинства, покровителем семьи, детей, учащихся и педагогов. Ему молятся и об исцелении от различных болезней.

Отметим, что проект «Дон Православный» проводится уже более 15 лет. В этом году в Ростов приедут более 250 участников из России, Белоруссии, Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии.

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