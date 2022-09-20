Обновление трамвайной инфраструктуры Новочеркасска обсудили с белорусскими экспертами

Трамвайная инфраструктура города требует реконструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти Новочеркасска обсудили с делегацией из Республики Беларусь сотрудничество в сфере развития городского электротранспорта. Информация об этом сегодня, 20 сентября, появилась на сайте регионального правительства.

- Стороны говорили о возможности участия специалистов холдинга «Белкоммунмаш» в мероприятиях по восстановлению трамвайной инфраструктуры. Договорились о более детальной проработке модели потенциального сотрудничества, - говорится в сообщении.

Известно, что встречу провели с генеральным директором холдинга «Белкоммунмаш» Олегом Быцко, главой администрации Партизанского района Минска Валерием Вороницким и руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Ростове-на-Дону Денисом Тимохиным.

Добавим, сейчас МУП «Городской электрический транспорт» Новочеркасска обслуживает четыре муниципальных маршрута. Подвижной состав предприятия необходимо обновить, а также местная трамвайная инфраструктура в целом требует реконструкции.

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