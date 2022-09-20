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Происшествия20 сентября 2022 12:07

В Ростове задержали чиновницу министерства промышленности и энергетики региона

Ранее было возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
Женщину заподозрили в якобы незаконном согласовании субсидии

Женщину заподозрили в якобы незаконном согласовании субсидии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области задержали начальницу отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли министерства промышленности и энергетики региона. Эту информацию днем 20 сентября журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что женщину заподозрили в якобы незаконном согласовании субсидии на крупную сумму. Насколько сотрудница министерства причастна к этому преступлению, а также степень ее вины, теперь должны установить в рамках расследования.

Известно, что ранее было возбуждено уголовное дело, есть еще как минимум один подозреваемый. Подчеркнем, официальным комментарием относительно задержания и хода расследования «Комсомольская правда» не располагает.

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