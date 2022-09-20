Житель Ростовской области обманул страховщиков на 6 млн рублей

Шахтинцу грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жителя Шахт будут судить по подозрению в махинациях на 6 млн рублей. Об этом днем 20 сентября рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, 46-летний задержанный и его подельники в 2016-2017 годах сфабриковали несколько ДТП и нажились на этом. Пострадавшей стороной оказались страховщики, которые выплачивали деньги, не зная об обмане.

Добавим, по части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования) подозреваемому шахтинцу грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

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