В Таганроге на Фрунзе столкнулись иномарка и трамвай

Авария произошла вечером 20 сентября Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге на улице Фрунзе столкнулись иномарка - предварительно, Mitsubishi Lancer - и трамвай. Об этом вечером 20 сентября в социальных сетях рассказали жители Ростовской области, которые стали очевидцами происшествия.

Сначала один из мужчин опубликовал пост, предупредив земляков о возможном заторе. После этого в комментариях другой таганрожец добавил фотографии с места аварии.

Судя, по снимкам, серьезных повреждений ни машина, ни общественный транспорт не получили. Видно, что авто в момент столкновения находилось на рельсах. Вероятно, водитель не успел уступить дорогу трамваю или настолько спешил, что не смог вовремя нажать на тормоза.

Как на самом деле обстояло дело и кто в действительности виноват в этой истории, должны установить полицейские. Добавим, к этой минуте участники аварии уже разъехались и не перекрывают дорогу другим машинам - так сообщают жители приморского города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком на Дону

Одна из машин после столкновения загорелась (подробности)