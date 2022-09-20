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Происшествия20 сентября 2022 15:05

В Ростовской области осудили шестерых участников экстремистской организации

Мужчины проведут сроки в колонии общего режима
Ангелина СКИБА
Слушания состоялись в Гуковском городском суде

Слушания состоялись в Гуковском городском суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор шестерым участникам запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом 20 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Так, двое получили по 6 лет и 6 месяцев заключения, еще четверо - по 7 лет. Они проведут свои сроки в колонии общего режима. Кроме того, экстремистам утвердили ограничение свободы после отбывания наказания. Также им запретили заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных объединениях.

Как пояснили в пресс-службе судов региона, мужчины в нарушение закона проповедовали свои идеи в городе Гуково с июля 2017 года по август 2020 года.

*Свидетели Иеговы - запрещенная в России экстремистская организация, ликвидированная на основании решения Верховного суда Российской Федерации.

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