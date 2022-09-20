Водитель иномарки пострадал в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около полудня на трассе "М-4"Дон"- п. Щепкин". По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lada Largus обгонял "ГАЗель" под управлением 35-летнего шофера и врезался во встречный Daewoo Matiz, за рулем которого был 46-летний мужчина. А затем иномарка влетела в "ГАЗель".

В результате аварии пострадал водитель Daewoo Matiz. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Мужчину с травмами доставили в Аксайскую ЦРБ.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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