В Ростовской области в 2022 году вдвое увеличился объем производства и отгрузки вина. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в нынешнем году в два раза возрос объем производства и отгрузки донского вина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Вина донских производителей стали пользоваться большим спросом. В период с января по сентябрь было произведено около 3,7 миллиона бутылок, а отгружено около 3,5 миллиона бутылок. Розничная продажа тоже увеличилась - на 27%.

- Сбор винограда нынешнего года уже стартовал в начале сентября, на сегодняшний день урожай уже убран более чем с четверти площадей, валовой сбор превышает уже две тысячи тонн при средней урожайности 54,7 ц/га. По прогнозам, урожай ожидается не ниже уровня прошлого года, - уточнил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

За последние пять лет в развитие виноградарства было вложено более 192 миллионов рублей. Благодаря этому удалось высадить около 344 гектара новых виноградных насаждений. А также, было добавлено еще восемь миллионов рублей на приобретение сельхозтехники.

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