Сотрудницу ростовского Минпрома заподозрили в мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области удалось задержать начальницу отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли министерства промышленности и энергетики региона. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

Чиновница была заподозрена в якобы незаконном согласовании субсидии на довольно большую сумму. Пока доподлинно неизвестно, насколько она причастна к совершению этого преступления. Кроме того, в рамках расследования будет установлена и степень ее вины.

Стоит отметить, что ранее было возбуждено уголовное дело, по которому есть еще как минимум один подозреваемый. Подчеркнем, официальным комментарием относительно задержания и хода расследования «Комсомольская правда» не располагает.

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